tempo di lettura 2'

Non sappiamo ancora quando avremo finalmente modo di ammirare il primo trailer di, atteso cinefumetto dei dei fratelli Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War) incentrato sui Vendicatori dell’Universo Cinematografico Marvel.

La logica fa pensare che possa arrivare insieme a Thor: Ragnarok o a Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Insomma, in queste ultime settimane del 2017.

A confermare la cosa è stato Kevin Feige rispondendo a una domanda di Erik Davis di Fandango.

I asked Kevin Feige when the #InfinityWar trailer is going to hit, and he confirmed it will arrive “before the end of the year.” 😜👍

— ErikDavis (@ErikDavis) 12 ottobre 2017