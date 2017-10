tempo di lettura 2'

Visto il recente arrivo nelle sale didi Denis Villeneuve, Amazon ha contattato noi diper un geek mix a base di replicanti, steelbok e origami di unicorno.

Piccolo appunto per chi non sa che cosa sia un geek mix: si tratta di una particolare proposta “tematica” che mensilmente potete trovare nel geek store di Amazon presentata da un blogger o da un influencer. Un po’ di tempo Amazon ci ha proposto di realizzare questo spacchettamento dedicato a Blade Runner di Ridley Scott e, per farlo, non ci siamo neanche dovuti sottoporre a un test voigt kampff per stabilire la nostra natura di umani o replicanti, per cui eccoci qua, pronti a scoprire insieme a voi, questo Blade Runner Geek Mix!

Potete trovare il video, a cura di Andrea Bedeschi e Mirko D’Alessio, cliccando sull’immagine qua sotto:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La pellicola è diretta da Denis Villeneuve (Sicario, Prisoners). A occuparsi della distribuzione saranno la Warner Bros. (nel Nord America) e la Sony Pictures (nel resto del mondo).

Nel cast Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Barked Abdi, Mackanzie Davis e Ana de Armas, il film sarà ambientato alcuni decenni dopo l’originale di Ridley Scott del 1982.

La sceneggiatura è opera di Hampton Fancher (co-autore della sceneggiatura dell’originale) e Michael Green, i due si sono basati su un’idea di Fancher e Ridley Scott, che è produttore esecutivo del film. Roger Deakins, nominato a 13 premi Oscar, è il direttore della fotografia.