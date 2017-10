tempo di lettura 1'

Come riportato da Deadline,sarebbe al momento in trattative per entrare nel cast di, diretto da

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, il film è un thriller incentrato su un ex capitano nazista che si aggira per le rovine di una Germania sconfitta dopo la seconda guerra mondiale. Volendo espiare i propri suoi crimini compiuti durante la guerra, andrà a caccia dei sopravvissuti della sua ex squadra di SS.

Gadot, com’è noto, tornerà nel ruolo di Wonder Woman sia in Justice League che nel sequel del film di Patty Jenkins. Justin Kurzel ha da recentemente diretto l’adattamento cinematografico di Assassin’s Creed.

