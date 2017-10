Star Wars: Daisy Ridley stava per lasciare la recitazione prima di entrare nel cast

tempo di lettura 2'

Il nuovo trailer diha fatto sorgere varie domande nel pubblico. Una di queste, riguarda il destino della giovane Rey, interpretata da. La stessa attrice ha dichiarato che il viaggio di Rey continuerà in maniera, in qualche modo, differente da come è iniziato ne. Che genere di fato attende la ragazza è ancora un mistero.

In una delle sue ultime interviste, Ridley ha avuto modo di ricordare un consiglio datole da J.J. Abrams al momento dell’ingaggio. Il regista le aveva difatti preannunciato che l’ingresso nel cast di Star Wars è un cambiamento enorme in termini di carriera e, di conseguenza, anche di vita. Come raccontato da Ridley:

[J.J. Abrams mi disse] “Comprendi le dimensioni di tutto questo, cambia le cose a un livello che è inconcepibile. Non sai a cosa stai andando incontro”.

Prima di recitare ne Il Risveglio della Forza, l’attrice era apparsa in alcuni ruoli minori in qualche serie tv britannica. Abrams ha poi rivelato di aver saputo che Ridley, prima dell’ingaggio nella saga, aveva preso in considerazione l’idea di abbandonare la recitazione. Ora, Ridley è uno dei volti più noti della sua generazione sul grande schermo. Come dichiarato da Rian Johnson, regista de Gli Ultimi Jedi:

Proprio come Rey, [Daisy Ridley] ha questo talento straordinario di sembrare venuta fuori dal nulla. E credo che abbia solo iniziato a grattare la superficie di quelle che sono le sue potenzialità di attrice.

A oggi, non rimane che attendere l’arrivo al cinema di Star Wars: Gli Ultimi Jedi per vedere nuovamente Ridley nei panni di Rey.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

