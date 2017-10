Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, dopo essere stato invitato alla première di, ha detto la sua su Facebook in merito al nuovo film dell’UCM diretto da. Il regista ha trovato il nuovo film sul Dio del Tuono terribilmente divertente, e ha adorato alcuni personaggi come il Granmaestro (interpretato da Jeff Goldblum) e Miek.

Come scritto da Gunn:

Ho riso talmente tanto, forse anche in maniera inappropiata, a ogni singola scena nella quale c’è Jeff Goldblum. In effetti, direi che il Granmaestro potrebbe essere il mio nuovo personaggio preferito nell’Universo Cinematografico Marvel, se non fosse per il debutto di Miek proprio in questo film. Se dovessi morire a andare in paradiso, la prima cosa che vorrei vedere sono i miei animali domestici del passato. Dopodiché, vorrei che Dio ci portasse tutti in una sala proiezioni nella quale poter vedere un’epica trilogia su Miek.