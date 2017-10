tempo di lettura 1'

La 20th Century Fox ha pubblicato online il primo poster di, film con protagonista(Jurassic World, Noi Siamo Tutto) tratto dal romanzo young adult di Becky Albertalli “Simon vs. the Homo Sapiens Agenda”.

Diretto da Greg Berlanti e adattato da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger (This Is Us), il film segue le vicende di Simon, un sedicenne non apertamente gay che tenta di salvare il musical scolastico mantenendo alla larga i suoi drammi personali. Le cose si complicheranno quando una sue e-mail cade nelle mani sbagliate e rischia di portare il suo segreto sotto gli occhi di tutti. Simon sarà costretto a sottostare al pagliaccio della classe, Martin, per non mettere a rischio il suo segreto e l’identità di Blue, il nome del ragazzo a cui era destinata la mail.

Del cast del film fanno parte anche Simon Spier, Alexandra Shipp (X-Men: Apocalypse), Jorge Lendeborg Jr., Katherine Langford (Tredici), Logan Miller e Jennifer Garner.

Il lungometraggio approderà nelle sale americane il prossimo anno. Trovate il poster qui di seguito:

FONTE: CS