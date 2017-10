Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Il film, scritto da Ben Ketai, segue la storia di un padre e una madre che, prima di spedire la loro irrequieta figlia in collegio, deciderà di partire per fare un ultimo tranquillo viaggio in famiglia dagli zii. La quiete apparente del viaggio si frantumerà quando i figli adolescenti della coppia troveranno i corpi degli zii dilaniati da Man in the Mask, Pin Up Girl e Dollface: i tre sconosciuti mascherati.

Del cast fanno parte Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison e Lewis Pullman.