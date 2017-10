tempo di lettura 1'

Nessuna delle nuove uscite al box-office italiano riuscirà a batterenel weekend, che si preannuncia decisamente al ribasso in termini di incassi rispetto a un anno fa. Il film rimane in testa alla classifica venerdì, con 214mila euro e 3 milioni di euro complessivi, mentre al secondo posto troviamo, che incassa 157mila euro (ottenendo la miglior media della classifica) e sale a 265mila euro in due giorni.

Ben più distante, al terzo posto, Nove Lune e Mezza, con 58mila euro e 92mila euro in due giorni. Scende al quarto posto Ammore e Malavita, con 53mila euro e 856mila euro complessivi, mentre chiude la top five LEGO Ninjago, con 49mila euro e 76mila euro in due giorni. Solo settimo 40 sono i nuovi 20, che incassa 45mila euro e sale a 72mila euro in due giorni.