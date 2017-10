Spoiler

tempo di lettura 2'

Direi che introdurremo anche personaggi nuovi nel prossimo film. Personaggi come Karma e Warlock, saranno tutti in film futuri.

In una delle sue ultime interviste,ha avuto modo di spiegare che, qualorasi riveli un successo, altri personaggi saranno inclusi in nuovi capitoli di un’eventuale serie di film per il grande schermo. Come spiegato da Boone:

Boone ha anche menzionato il fatto che, nonostante una parte importante delle fonti di ispirazione per il film sia nei fumetti della saga di Demon Bear – scritta da Chris Claremont e illustrata da Bill Sienkiewicz – una parte altrettanto importante del suo film è rimasta “celata” rispetto a quanto sarà mostrato nei vari trailer.

Non voglio svelare troppo, ma posso dirvi che ci sono cose che non vedrete mai nei trailer, ma che costituiscono parti fondamentali del film.

Qui di seguito alcuni elementi dello storyboard del film, diffusi online proprio dal regista:

From storyboard to screen. I board all my stuff with the great @ashleyrguillory #newmutants #storyboard #xmen Un post condiviso da Josh Boone (@joshboonemovies) in data: 13 Ott 2017 alle ore 10:40 PDT

From storyboard to screen. I do all my boards with the great @ashleyrguillory #newmutants #storyboard #storyboards #xmen Un post condiviso da Josh Boone (@joshboonemovies) in data: 13 Ott 2017 alle ore 10:29 PDT

From storyboard to the shot. I board all my stuff with the great @ashleyrguillory #newmutants #storyboards #thenewmutants #xmen Un post condiviso da Josh Boone (@joshboonemovies) in data: 13 Ott 2017 alle ore 10:13 PDT

La data d’uscita, ricordiamo, è fissata al 13 aprile 2018. Nel cast Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heston (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes), Happy Anderson (Reverendo Sinclair) e Dustin Ceithamer.

Fonti: CBM (1), (2)