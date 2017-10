Star Wars: 120 milioni di visualizzazioni in 24 ore per il nuovo trailer, la Lucasfilm ringrazia i fan

tempo di lettura 2'

La Lucasfilm ha diffuso una lettera di ringraziamento rivolta ai fan di Guerre Stellari che hanno visto e condiviso in massa il nuovo trailer di che potete ammirare qui ).

Non si è trattato di un record di visualizzazioni in assoluto, ma con 120 milioni di contatti in 24 ore il full trailer ha superato il teaser arrivato lo scorso aprile.

Ecco il messaggio:

In sole 24 ore, il trailer è stato visto più di 120.1 milioni di volte in tutto il mondo, si è trattato perciò di uno dei più grandi lanci nella storia dei trailer. Ha ottenuto 29.1 milioni di visualizzazioni in più rispetto al primo teaser diffuso alla Star Wars Celebration lo scorso aprile, mentre più di 242 mila sono state le conversazioni su twitter generate questa settimana. Ma sono state la vostra risposta al trailer e la voglia di vedere Star Wars: Gli Ultimi Jedi a renderci più orgogliosi. È difficile spiegare quanto questi numeri, le discussioni online e le reazioni video – che guardiamo! – significhino per noi. Vi siamo umilmente grati. A coloro che hanno già acquistato i biglietti per i giorni di esordio – grazie. Molti spettacoli hanno già registrato il tutto esaurito negli Stati Uniti, e il botteghino in Regno Unito/Irlanda ha avuto un record di prenotazioni. Ma state tranquilli, ci sono ancora posti disponibili! Tra due mesi scoprirete di più a proposito di Rey, Kylo Ren, Finn, il generale Leia, Luke…e i nostri nuovi amici, i Porg. Grazie ai fan di Star Wars di tutto il mondo. La Forza è con voi.

