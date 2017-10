Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Perdonateci il giro di parole del titolo della news, ma se avessimo scritto “aperto il casting per la scena di un funerale” probabilmente si sarebbero aperte le cateratte del cielo per lo “spoiler”.

Tornando al succo di questo aggiornamento, CB.com ha segnalato un post (poi rimosso) pubblicato dalla pagina Facebook Central Georgia Casting relativo alla ricerca di comparse per una scena di Avengers: Infinity War relativa a un funerale.

Persone in lutto: si ricercano uomini e donne sopra i 18 anni, di qualsiasi appartenenza etnica, per interpretare delle persone in lutto. Si ricercano, nello specifico, sguardi intensi e volti espressivi. La selezione avverrà tramite le foto che verranno visionate dai registi. Limitazioni delle taglie: uomini non più grandi di una 44 (taglia americana, ndr) e le donne comprese fra la 0 e la 8 (sempre taglia americana). SOLO PER NUOVI VOLTI! Non dovete essere già apparsi in questo progetto o avere già in agenda degli impegni per i giorni a venire. NESSUNA ECCEZIONE.