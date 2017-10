tempo di lettura 1'

Weekend deludente al box-office italiano, soprattutto se paragonato all’anno scorso, quando usciva nelle saledi Ron Howard. Solo 5.5 i milioni incassati complessivamente in quattro giorni, in forte calo sia rispetto alla settimana scorsa che rispetto allo stesso weekend del 2016.

Rimane in testa Blade Runner 2049, che batte tutte le nuove uscite incassando 1.1 milioni di euro (e quindi dimezzando quasi il risultato d’esordio) e salendo a 3.8 milioni complessivi. Apre al secondo posto L’Uomo di Neve: il thriller di Tomas Alfredson incassa 900mila euro e ottiene la miglior media per sala della top ten (2.100 euro circa). Terza posizione per Emoji – Accendi le Emozioni, che incassa altri 410mila euro e sale a 2.6 milioni complessivi, mentre apre solo al quarto posto LEGO Ninjago: la pellicola d’animazione non supera nemmeno Emoji (in sala da diverso tempo) e incassa 405mila euro in quattro giorni, con una media di soli 1.200 euro. Chiude la top-five Nove Lune e Mezza, con 381mila euro in quattro giorni.

Al sesto posto Ammore e Malavita porta a casa altri 318mila euro, sfondando la quota del milione complessivo, mentre al settimo posto Come ti Ammazzo il Bodyguard incassa 283mila euro e sale a 949mila euro complessivi. Apre all’ottavo posto 40 sono i nuovi 20, con soli 247mila euro, mentre al nono posto Il Palazzo del Vicerè incassa 176mila euro e ottiene una media inferiore ai mille euro. Chiude la top-ten Cars 3, con 153mila euro e 7.7 milioni complessivi.