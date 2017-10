tempo di lettura 3'

Manca ormai pochissimo all’uscita italiana didi Andrés Muschietti, e oggi possiamo confermarvi che la pellicola uscirà nei cinema con il divieto ai minori di 14 anni.

La Warner Bros. ci ha infatti appena confermato che la pellicola ha ottenuto il visto censura VM14. Negli Stati Uniti, lo ricordiamo, è stata distribuita con il Rating R (sconsigliato ai minori di 17 anni non accompagnati).

Ne approfittiamo per ricordarvi che noi di BadTaste.it saremo alla grande anteprima di mezzanotte che si terrà mercoledì sera in Sala Energia al Cinema Arcadia di Melzo: l’evento si terrà nella notte tra il 18 e il 19 ottobre (esattamente alle 00:01), la proiezione sarà in Dolby Atmos 2D Laser e verrà introdotta da noi di BadTaste.it con la proiezione di alcuni contributi che abbiamo realizzato al junket del film, ma vi saranno anche altre sorprese. Inoltre gireremo le vostre reaction a fine film.

Potete prenotare il vostro biglietto in questa pagina:

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Questa la sinossi ufficiale e le note di produzione: