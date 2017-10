Spoiler

ATTENZIONE: contiene spoiler su Justice League e Aquaman

Ci sono molte cose che non sappiamo, ancora, di Justice League. Tuttavia, Jason Momoa ha auto modo di parlare dell’arco narrativo di cui sarà protagonista Arthur Curry sia nel film di Zack Snyder – portato a termine da Joss Whedon – sia in Aquaman di James Wan. Da quanto dichiarato da Momoa, Aquaman non avrà alcuna intenzione di andare incontro al proprio destino quando verrà a contatto con Bruce Wayne.

Come spiegato dall’attore:

Aquaman non è ancora davvero Aquaman, non è il Re dei Sette Mari, non arriviamo a quel punto se non alla fine del mio film. Davvero, è una grossa crescita per me, un enorme arco narrativo per Arthur Curry. Potrebbe essere tosta per molti fan vedere ciò che vedranno, come lo interpreto. Ma dovrete aspettare di vedere il film per sapere davvero cosa accade, perché lui non è ancora Re. Non crede in se stesso, non sa cosa fare con i poteri che ha. […] E detesta la gente di Atlantide. Il fatto che lo si chiami “Aquaman” già da ora… a lui non importa assolutamente nulla di Atlantide. Davvero, non siamo ancora arrivati a quel momento.

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece. Chris Terrio e Joss Whedon hanno scritto il film su una storia di Terrio e Zack Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.

