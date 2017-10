Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Durante il junket americano di HeroicHollywood ha avuto modo di porgere a, il presidente dei Marvel Studios, una domanda ben precisa, ovvero “Cosa può imparare la DC dalla Marvel ora che ogni major sta tentando di dare vita a un proprio Universo Cinematografico?”.

Ecco cosa ha risposto:

Non lo so, non sono uno che dà consigli al prossimo. Credo che basti guardare quello che hanno fatto con Wonder Woman per constatare che l’hanno già capito da soli. Ho una fiducia enorme in Geoff Johns e ora che anche Joss Whedon è al lavoro insieme a loro non vedo l’ora, da fan, di vedere cosa abbiano in serbo per il futuro.