È il Daily Mail a pubblicare la notizia.

Cherilyn Sarkisian LaPierre, più nota con il nome d’arte di Cher, comparirà nel cast di Mamma Mia: Here We Go Again!, sequel del musical Mamma Mia! con Meryl Streep, uscito nel 2008. Nel mondo, il primo film ha incassato oltre 600 milioni di dollari.

La settantunenne cantautrice, attrice, produttrice e presentatrice televisiva statunitense non compare sul grande schermo dal 2010, anno di uscita di Burlesque, film del 2010 scritto e diretto da Steven Antin.

Secondo quanto pubblicato dal Mail, Cher si appresta a prendere parte al film nella sessione di riprese che prenderà il via agli Shepperton Studios verso la fine di questa settimana, dopo quelle che hanno interessato le location in esterni in Croazia per svariate settimane. Il nome del personaggio che interpreterà e le canzoni degli ABBA che canterà sono ancora segreti, ma a quanto pare comparirà in ben due momenti musicali per i quali starebbe effettuando le prove già da un po’.