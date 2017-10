tempo di lettura 1'

Nei giorni scorsi,ha avuto modo di parlare brevemente del suo coinvolgimento nel DCEU che, in linea di massima, dovrebbe concretizzarsi nuovamente nel sequel di Suicide Squad e lo spin-off dedicato ad

L’attore, che qualche settimana fa ha ammesso di essere rimasto un po’ perplesso per via dei vari spin-off in programma alla Warner (fra cui quello dedicato al Joker in cui sarà un altro attore a interpretare il villain), ha recentemente specificato in un’intervista a Collider (via CBM) di non conoscere ancora con certezza il momento in cui vestirà di nuovo i panni della nemesi di Batman, per poi esprimere ammirazione nei confronti del filmmaker che si occuperà della regia di Suicide Squad 2.

Ci sono un sacco di ingranaggi in movimento, vedremo cosa accadrà. Penso che Gavin sia un regista dal talento incredibile, mi pare perfetto per un film come Suicide Squad 2. Amo i suoi lavori, credo sia un filmmaker davvero dotato.

Circa l’inizio delle riprese del cinecomic, Margot Robbie ha rivelato a settembre durante un’intervista con The Wrap che, se tutto procederà secondo i piani, partiranno l’anno prossimo. “Mi sa che l’anno prossimo riprenderò le calze a rete e la mazza da baseball. Così spero”.