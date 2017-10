tempo di lettura 1'

, premio Oscar per, ha avuto modo di spendere parole di elogio nei confronti dell’ultimo film di, vincitore del Leone d’Oro all’ultimo Festival di Venezia. Il film di del Toro, al momento, è considerato anche uno dei possibili titoli di punta potenzialmente in corsa, in più di una categoria, alla prossima edizione degli Oscar.

Come dichiarato dal regista durante il Lyon’s Lumière Film Festival:

È uno strabiliante e sublime film. Andate, correte immediatamente a vederlo!

Al momento, lo ricordiamo, Cuarón è impegnato nei lavori di Roma, attualmente in post-produzione. Come spiegato dal regista:

Non posso dichiarare molto, perché non voglio influenzare nessuno in merito a cosa il film sia o non sia. Tutto ciò che posso dire che è che ero alla deriva nell’oceano e, con questo film, è come se mi avessero lanciato un giubbotto di salvataggio. La post-produzione è molto lunga, ci stiamo lavorando da mesi ormai. Abbiamo a che fare con la natura ambiziosa del film e con le risorse finanziarie che abbiamo nelle varie finestre di opportunità che troviamo mese dopo mese.

Il film dovrebbe arrivare nelle sale nel corso del 2018, ma ancora non è stata comunicata una data di uscita ufficiale.

Fonte: IndieWire