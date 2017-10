Spoiler

È la seconda persona che mi fa questa domanda oggi. Risponderò citando Maz Kanata in Star Wars: “È una bella domanda per un’altra volta”.

Per quanto sembri confermato che il personaggio di Lady Sif – interpretato da– non appaia indi, presidente dei Marvel Studios, ha risposto in maniera criptica alla richiesta di spiegazioni. Come dichiarato da Feige:

Difficile, al momento, comprendere se l’assenza dell’attrice sia dovuta a ragioni creative (tale assenza potrebbe essere spiegata in Avengers: Infinity War) o semplicemente per questioni di agenda. L’attrice potrebbe non aver potuto prendere parte ai lavori del film per via degli impegni sul set di Blindspot, serie targata NBC che vede Alexander co-protagonista con Sullivan Stapleton.

Dalla sinossi del film:

In Thor: Ragnarok dei Marvel Studios, troviamo Thor, senza il suo potente martello, imprigionato dall’altro lato dell’Universo e alle prese con una lotta contro il tempo per tornare ad Asgard e bloccare Ragnarok – la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà asgardiana – per mano di una potente, nuova minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un mortale scontro nell’arena dei gladiatori che lo porrà contro il suo ex- alleato e amico, l’Incredibile Hulk!

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.

Fonte: CBM