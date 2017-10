tempo di lettura 1'

La Warner Bros. ha inaugurato le pagineper le quattro pellicole che la major ha intenzione di portare all’attenzione dei membri dell’Academy in vista della prossima Notte degli Oscar.

I film in questione sono 4: Wonder Woman di Patty Jenkins, Dunkirk di Christopher Nolan, LEGO Batman – Il Film di Chris McKay e Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. Ad eccezione dello spin-off di The LEGO Movie (proposto chiaramente nella categoria Miglior Film d’Animazione), tutte e tre le pellicole citate ambiscono a concorrere come Miglior Film e Miglior Regia, in aggiunta ad altre categorie principali e tecniche.

Potete visionare le pagine dedicate ai vari lungometraggi cliccando sull’immagine qua sotto: