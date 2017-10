tempo di lettura 1'

Ho iniziato ad amare i mostri perché, da bambino, con i mostri non devi pensare troppo. Gli adulti che avrebbero dovuto essere buoni con te si rivelano cattivi. I grandi che che avrebbero dovuto proteggerti, ti fanno del male. Ma dai mostri puoi aspettarti proprio ciò che che sembrano volerti fare. Se ti tuffi per nuotare con il fottuto Mostro della Laguna morirai!

In una recente intervista concessa a Variery,ha avuto modo di parlare del proprio amore per i mostri, che ha impresso un vero e proprio marchio di fabbrica al suo lavoro nel corso degli anni. In merito alle creature che tanto ama, del Toro ha spiegato di aver sviluppato un interesse per ciò che è mostruoso quando era piccolo:

Il regista, lo ricordiamo, ha da poco trionfato all’ultima edizione del Festival del Cinema Venezia vincendo il Leone d’Oro con The Shape of Water.

Fonte: Variety