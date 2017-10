Mark Hamill, girando Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ha provato emozioni simili a quelle del primo Guerre Stellari

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

I talent dihanno già cominciato la promozione stampa della pellicola (attività che andrà avanti fino all’arrivo del film nelle sale).

In un’intervista rilasciata da Mark Hamill all’irlandese JOE, la star ha avuto modo di raccontare come le riprese effettuate nel particolare scenario dell’Isola di Skellig, in Irlanda, gli abbiano fatto provare sensazioni simili a quelle sentite durante la lavorazione del primo Guerre Stellari in Tunisia.

Mi ricordo di aver provato questa sensazione quando mi sono trovato sulla cima dello Skellig Michael. La prima cosa che abbiamo fatto per lo Star Wars originale, prima dell’arrivo di Carrie Fisher o di Harrison Ford, è stato andare nel deserto tunisino con Sir Alec Guinness, Anthony Daniels e Kenny Baker – i due droidi insomma – a girare delle scene. Ci trovavamo su queste pianure saline, con quest’orizzonte sterminato che ci circondava a 360° […] E durante le riprese, se mi voltavo avevo la troupe alle spalle, e davanti a me potevo ammirare, con addosso il costume di Luke, questo paesaggio alieno, con i robot al mio fianco, la “macchina volante”… Era davvero molto, molto facile essere trasportati lontano e ti pareva davvero di stare in una galassia molto, molto lontana […]

Una roba che ti dava davvero i brividi. E non mi è mai ricapitato di provare qualcosa del genere, neanche per l’Impero quando siamo andati in Norvegia e c’era questo freddo inostenibile, però sai, la neve è la neve, l’avevo già vista in precedenza. Nello Jedi siamo andati nel Nord della California nella foresta di Redwood e, anche qua, ci trovavamo in questo scenario maestoso, ma comunque familiare. A Skellig, ti ritrovi su questa cima… Non mi aspettavo che sarebbe accaduto, ma ho di nuovo avvertito quella sensazione straniante, proprio al tramonto con quel panorama fatto di roccia scoscesa. Ho di nuovo pensato “Oh mio Dio, è come stare su un altro mondo”.