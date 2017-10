tempo di lettura 1'

Uno degli ultimi tweet dimostra una lettera della Lucasfilm ricevuta dal regista nel 1984. Nella missiva, la compagnia fondata da George Lucas informava il 21enne Soderbergh di non avere il tempo materiale di esaminare le sue proposte. “It just made me stronger” (mi ha semplicemente reso più forte”), scrive oggi il regista, che è uno dei creativi più celebrati dell’industria cinematografica del nostro tempo, premiato con l’Oscar nel 2001 per la regia di Traffic.

Ecco il tweet del regista:

It just made me STRONGER…. pic.twitter.com/rCE90NuAXL — Bitchuation (@Bitchuation) 17 ottobre 2017

Fonte: CB