È l’Hollywood Reporter a rivelare in esclusiva cheinterpreterà Colin Powell (ex Segretario di Stato degli Stati Uniti sotto il Presidente George W. Bush) in un biopic diretto da, regista di “”.

Lo script è di Ed Whitworth e il film sarà prodotto dalla Hyde Park Entertainment and Revelations Entertainment.

Il film non è l’unico progetto in fase di sviluppo che vede un attore nei panni di Powell. Secondo quanto riportato da Deadline anche Tyler Perry (L’Amore Bugiardo – Gone Girl) sarebbe stato ingaggiato dalla Annapurna per rivestire i panni di Powell nel biopic su Dick Cheney diretto da Adam McKay, attualmente in fase di produzione.

Fonte: Hollywood Reporter