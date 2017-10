tempo di lettura 2'

Come sapete nel 2017 ricorrono i 40 anni della nascita di

Le celebrazioni sono iniziate ad aprile, alla Star Wars Celebration di Orlando, alla quale abbiamo partecipato anche noi di BadTaste.it. Un panel in particolare è stato dedicato a questa ricorrenza, vi hanno partecipato alcune delle stelle principali della saga e ve lo abbiamo riassunto in questo articolo (dove trovate anche lo streaming completo). Alla Celebration è stata ricordata, ovviamente, anche Carrie Fisher, e il grande John Williams ha diretto dal vivo le musiche più amate della saga:

Il vero anniversario è arrivato il mese successivo: il 25 maggio 1977, infatti, Star Wars uscì nelle sale americane dove arrivò a incassare 461 milioni di dollari a fine corsa (incluse le varie riedizioni), dando il via a un franchise che continua ancora oggi (Star Wars: Episodio VIII – Gli Ultimi Jedi arriverà nelle sale il 13 dicembre).

Ma le celebrazioni proseguono oggi qui in Italia: era infatti il 20 ottobre 1977 quando il film uscì (inizialmente in poche città) nei nostri cinema con il titolo di Guerre Stellari (negli anni sarebbe stato modificato fino all’attuale Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza). Ebbe così tanto successo che rimase in testa al box-office per quasi un anno.

Nessuno della redazione di BadTaste.it vide il film al cinema quando uscì (non eravamo ancora nati o eravamo troppo piccoli), ma ciascuno di noi ha un ricordo speciale di quando lo vide per la prima volta in televisione o in sala negli anni successivi. E voi? Quando lo avete visto per la prima volta? Chi di voi era in sala quel giorno di 40 anni fa?

Vi invitiamo a dirci nei commenti qual è stato il vostro primo contatto con la saga, e a celebrare con noi questo importante anniversario!