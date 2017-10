tempo di lettura 2'

Le signore del casting mi chiamarono e mi dissero “Ti stiamo mandando un attore per oggi. Non è disponibile ma ti farà andare fuori di testa, anche se non potete averlo”. A quel punto ho detto loro “Ma allora perché lo mandate qui?” e loro “Devi vedere questo ragazzo perché è una vera e propria fonte di ispirazione e, nel peggiore dei casi, ti aiuterà a trovare l’attore giusto per la parte di Max”. Insomma, mi mandano un giovane Leonardo DiCaprio e io impazzisco letteralmente per lui. […] Essenzialmente mi ha detto “Mi dispiace di essere qui, perché ho in ballo altri due film e davvero intendo essere nel cast di entrambi”. Io gli dissi “Non ti preoccupare, mi hanno già avvertito. Quali sono i film?” e lui “Voglia di Ricominciare e Buon Compleanno Mr. Grape”.

Nel 1993aveva già avuto un ruolo ine nella serie tv. Per poco, non ottenne il ruolo di Max in Hocus Pocus , diretto da. La rivelazione viene dallo stesso regista, che in una delle sue ultime interviste ha svelato:

Proprio quei due film contribuiranno a dare un grosso slancio alla carriera di DiCaprio, che per Buon Compleanno Mr. Grape conquisterà la sua prima nomination all’Oscar. Come raccontato da Ortega:

Chiaramente, poi è andato via. Da allora, a questo ragazzo sono accadute cose incredibili fino a oggi. Tuttavia, incontrarlo allora mi fu di ispirazione nel capire lo spirito giusto che stavo cercando per quel ruolo. Così, quando ci imbattemmo in Omri Katz persi la testa di nuovo, e fu così che avemmo il nostro Max!

Fonte: EW