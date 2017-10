Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Tre giorni fa,ha rivelato, con un simpatico video pubblicato su Twitter, il titolo dello spin-off di Star Wars dedicato all’iconico

L’annuncio è arrivato al margine della fine delle riprese. Evento che, nelle ore scorse, è stato celebrato dal regista con uno scatto pubblicato su Twitter che potete trovare più in basso.

La lavorazione di questo film non è stata semplicissima per la Lucasfilm. Dopo l’inizio della produzione avvenuto a febbraio, sotto la guida dei registi Chris Miller e Phil Lord, i due, nella seconda metà di giugno, sono stati licenziati quando mancavano solo tre settimane alla fine delle riprese e subito rimpiazzati dal veterano Ron Howard (maggiori dettagli qui, qui e qui).

#Solo that’s a wrap folks. Thanx to a remarkable cast and crew for an amazing experience pic.twitter.com/trsZRVedHm

— Ron Howard (@RealRonHoward) 19 ottobre 2017