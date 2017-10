tempo di lettura 1'

Se c’era il dubbio che l’esordio dial box-office italiano fosse frontloaded, ieri è arrivata la conferma. Venerdì infatti l’horror (che, lo ricordiamo, è vietato ai minori di 14 anni) è cresciuto, incassando 1.2 milioni di euro con una media superiore ai duemila euro per sala. In due giorni la pellicola ha raccolto quasi 2.4 milioni di euro, preparandosi a conquistare il weekend (per il quale si prevedono non meno di cinque milioni).

Al secondo posto segue molto distante Blade Runner 2049, con 108mila euro e 4.3 milioni complessivi, mentre al terzo posto L’Uomo di Neve incassa 99mila euro e sale a 1.3 milioni. Quarta posizione per Monster Family, in forte crescita rispetto a giovedì con 57mila euro e 85mila euro complessivi, mentre chiude la top-five Brutti e Cattivi con 43mila euro e 78mila euro in due giorni.