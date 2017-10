tempo di lettura 4'

è da due giorni nei cinema italiani ed è già a quota 2.4 milioni di euro . Tra una manciata di mesi la pellicola di Andy Muschietti approderà sugli scaffali in edizione home video con un bella novità: ci saranno circa

Allo stato attuale, ricordiamo, il film dura 2 ore e 15 minuti (con titoli di coda inclusi).

Non sappiamo con certezza quali scene finiranno nell’edizione estesa, ma regista e attori ne hanno parlato durante l’attività stampa del film e ve ne proponiamo una ricapitolazione qui di seguito.

La Cava

Andy Muschietti ha confermato di aver girato la versione estesa momento molto divertente in cui il Club dei Perdenti si fa coraggio prima di saltare da una scogliera:

Dopo la gara di sputi la scena prende una svolta strana e irrilevante per la storia, ma è così divertente! Jack Grazer, che interpreta Eddie, fa una cosa completamente folle.

Stanley contro Derry

Stanley Uris avrebbe dovuto essere protagonista di un momento molto forte, come raccontato dal regista:

C’è una scena fantastica, che magari sarà nell’edizione estesa, che rappresenta un po’ la chiusura della storia di Stanley Uris. Mi riferisco al bar mitzvah, quando il ragazzino tiene un discorso assolutamente inaspettato in cui praticamente incolpa tutti gli adulti di Derry per tutti gli incidenti fatali della città e per le sparizioni dei bambini.

Nel montaggio finale si può notare solamente un accenno alla sequenza. Nei trailer del film sentiamo anche un pezzo del discorso che recita: “Quando sei piccolo, credi che l’universo ruoti attorno a te. Pensi che sarai sempre protetto e difeso. E poi, un giorno, ti rendi conto che non è vero“.

Flashback

Durante un’ospitata al “Playback” podcast di Variety, Bill Skarsgard ha parlato di un’altra scena tagliata di IT, un flashback dedicato alle origini di Pennywise:

Abbiamo girato un flashback risalente al 1600, prima che Pennywise diventasse quello che è. La scena però è risultata fin troppo inquietante. Avevo un aspetto più normale, più me stesso e meno clown. Si trattava di un flashback inquietante sulle sue origini, che magari saranno esplorate nel secondo capitolo. L’idea è che IT sia un’entità che ha dormito per migliaia e migliaia di anni, il flashback serviva a precisare questo aspetto.

Per capire nello specifico di che scena si trattasse, accorre in nostro aiuto la stesura dello script del 2015, che circostanzia meglio quanto avvenuto all’epoca dei primi coloni di Derry.

Pennywise, ancora senza le fattezze vere e proprie di un clown, aggredisce una bambina. Sua madre cerca di salvarla, ma il suo impeto viene facilmente calmato dall’entità che le offre una possibilità di scelta: poteva rimanere e vedere sterminata tutta la sua famiglia oppure sacrificare esclusivamente la vita di sua figlia e sopravvivere insieme agli altri componenti del suo nucleo familiare. L’opzione che viene scelta è la seconda.

Tutta colpa del Budget

Il regista ha spiegato di aver dovuto tagliare una sequenza per motivi di budget (circa 35 milioni di dollari):

Si tratta di un sogno. Bill è su un ponte e osserva il fiume: all’improvviso nota il riflesso di un palloncino. Alza lo sguardo e non vede solo un palloncino, ma una marea di palloncini. Poi inizia a vedere pezzi di corpi, l’inquadratura si allarga e si notano un mucchio di bambini che galleggiano in aria. Non potevamo permettercela.

Il finale esteso

Jaeden Lieberher, che interpreta Billy, ha invece descritto la versione estesa del finale:

C’era una scena in cui mi arrampicavo sulla torre alla fine. Nella sequenza in questione, quando inseguo Georgie, salgo sulla torre e ho un confronto faccia a faccia con Pennywise, gli dico che non ho paura di lui, che nessuno dei perdenti ne ha e così lo sconfiggiamo. Ma poi hanno deciso di mettere quelle battute verso la fine, subito dopo la nostra battaglia. Nella scena c’era Bill Skarsgard che mi afferrava e mi spingeva verso il cornicione, perciò ho dovuto indossare dei cavi di sicurezza. È stato molto difficile girarla.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troviamo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto è diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Questa la sinossi ufficiale e le note di produzione: