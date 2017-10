Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

non è stato un successo al botteghino. Il film, tratto dall’universo creato dain vari romanzi, ha incassato appena 51 milioni di dollari negli stati uniti, per un totale di 111 milioni di dollari a livello globale. Il tutto, a fronte di un budget di produzione di 60 milioni, ai quali aggiungere le spese di marketing.

Idris Elba, tuttavia, ha rivelato che il progetto di proseguire con almeno un altro episodio di una eventuale saga cinematografica non è ancora definitivamente morto.

Come dichiarato dall’attore:

Credo che una serie TV possa prendersi più tempo per esplorare in maniera più approfondita alcuni temi. Io personalmente preferirei un altro film, che possa approfondire il personaggio di Roland. Non so bene a che punto siano con la serie TV, ma credo che stiano comunque discutendo delle possibilità di fare un altro film.