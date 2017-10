tempo di lettura 1'

Crescono ancora gli incassi dial box-office italiano: dopo l’ottimo esordio di giovedì e la crescita di venerdì, sabato l’horror (che ricordiamo è VM14) ha incassato ben due milioni di euro, portandosi a un totale di quasi 4.5 milioni in tre giorni. Si tratta di un risultato straordinario che rialza le previsioni per il weekend, ora abbondantemente sopra i sei milioni in quattro giorni.

Il resto della classifica non procede allo stesso ritmo, anzi: le cifre sono decisamente basse. Al secondo posto risale L’Uomo di Neve, con 245mila euro e 1.5 milioni complessivi, mentre al terzo troviamo Blade Runner 2049, con 237mila euro e 4.5 milioni complessivi (praticamente quanto raccolto da It in tre giorni). Al quarto posto Monster Family raccoglie 217mila euro e sale a 303mila euro in tre giorni, mentre La Battaglia dei Sessi chiude la top-five con 126mila euro e 189mila euro complessivi.

Le altre nuove uscite in top-ten: al sesto posto Brutti e Cattivi incassa 106mila euro (185mila euro in tre giorni), al decimo Vita da Giungla: alla Riscossa ne raccoglie 63mila (85mila in tre giorni).