Spoiler

tempo di lettura 1'

Attenzione: contiene spoiler

L’apparizione di Rachel in Blade Runner 2049 è l’ultimo caso di “digital double” che riporta sul grande schermo un volto del passato (come già accaduto in Rogue One: A Star Wars Story, con il ritorno al cinema del personaggio interpretato da Peter Cushing e di una giovane principessa Leia).

Per ricreare Rachel, come mostrato da DigitalArtsOnline, è stata usata una controfigura per le riprese sul set. Alla sequenza si è poi aggiunto un calco digitale tridimensionale del volto di Sean Young (interprete di Rachel nel film del 1982).

Potete vedere i vari passaggi della creazione di Rachel per il film di Villeneuve – curata dalla compagnia di effetti visivi MPC – cliccando sull’immagine in calce:

La pellicola è diretta da Denis Villeneuve (Sicario, Prisoners). A occuparsi della distribuzione saranno la Warner Bros. (nel Nord America) e la Sony Pictures (nel resto del mondo).

Nel cast Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Barked Abdi, Mackanzie Davis e Ana de Armas, il film sarà ambientato alcuni decenni dopo l’originale di Ridley Scott del 1982.

La sceneggiatura è opera di Hampton Fancher (co-autore della sceneggiatura dell’originale) e Michael Green, i due si sono basati su un’idea di Fancher e Ridley Scott, che è produttore esecutivo del film. Roger Deakins, nominato a 13 premi Oscar, è il direttore della fotografia.

Fonte: DigitalArtsOnline