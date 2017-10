tempo di lettura 2'

È il ritorno dia garantire un po’ di respiro a un box-office americano altrimenti asfittico in attesa dell’uscita ditra due settimane (in Italia arriverà mercoledì prossimo).

Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween, infatti, debutta al primo posto e vince il weekend con 21.7 milioni di dollari, ottenendo una media di 9mila dollari per sala. La pellicola incassa decisamente meno dei 28.5 milioni con cui debuttò il primo film un anno fa (chiuse poi con uno dei migliori risultati della saga, composta ora da ben otto film), ma con un budget di 25 milioni di dollari la Lionsgate può accontentarsi.

Apre al secondo posto Geostorm: con soli 13.3 milioni di dollari e una media di 4mila dollari per sala, la pellicola di Dean Devlin può definirsi un flop negli USA. Costato 120 milioni di dollari, il disaster movie dovrà puntare sul box-office internazionale per tamponare le perdite, finora ha raccolto 49.6 milioni fuori dagli USA, per un totale di soli 62.9 milioni in tutto il mondo.

Scende al terzo posto Happy Death Day: con 9.4 milioni di dollari, la pellicola sale a 40.7 milioni (che diventano 53.6 in tutto il mondo). Ne è costati meno di cinque.

Perde terreno (e soprattutto numero di sale: ora è distribuito in 855 cinema dopo sole tre settimane, per fare un confronto It che è uscito un mese prima è ancora in 600 cinema) Blade Runner 2049. Il blockbuster incassa altri 7.2 milioni di dollari, per un totale di soli 74 milioni di dollari e un totale nel mondo di 194.1 milioni (ne è costati 150).

Apre al quinto posto Only the Brave di Joseph Kosinski: acclamata dalla critica, la pellicola ha incassato solo 6 milioni di dollari, con una media molto bassa di 2.300 dollari per sala. È costato 38 milioni.

Al sesto posto troviamo The Foreigner: il film di Martin Campbell con Jackie Chan e Pierce Brosnan incassa altri 5.5 milioni salendo a un totale di 22.8 negli USA, che diventano 111 nel mondo (ne è costati 35).

Scende al settimo posto It: con 3.5 milioni di dollari nel suo settimo weekend l’horror raggiunge i 320.2 milioni di dollari, che salgono a più di 650 nel mondo. Ricordiamo che ne è costati solo 35.

Apre solo all’ottavo posto L’Uomo di Neve, forse la delusione peggiore del weekend: costato 35 milioni di dollari, ne ha raccolti solo 3.4 milioni (22 nel mondo) con una misera media di 1.900 dollari per sala. Chiudono la top-ten Barry Seal (3.1 milioni, 45.5 complessivi) e Kingsman: il Cerchio d’Oro (3 milioni, 94.5 complessivi). Quest’ultimo si è distinto al box-office internazionale incassando 48.7 milioni nel weekend (40.3 dei quali grazie al lancio cinese), per un totale di 344.9 milioni nel mondo. Ne è costati 104.

Tra i lanci in limitata, da notare The Killing of a Sacred Deer, distribuito da A24 in quattro cinema: 114mila i dollari incassati dalla pellicola, per una media di oltre 28mila dollari per sala. Buon esordio anche per Wonderstruck, che incassa 68mila dollari sempre in quattro cinema, ottenendo una media di 17mila dollari.