tempo di lettura 2'

In attesa cheesca nelle sale americane a dicembre,è già al lavoro sul suo prossimo film, che dovrebbe chiamarsi “A Rainy Day in New York”. Le riprese della pellicola finiranno questa settimana, e per celebrare la cosa il regista e il protagonistasi sono fatti fotografare sul set al(che appare tutt’altro che piovoso, anche se durante le riprese sono state utilizzate un mucchio di macchine per la pioggia).

Il 48esimo film del regista si basa su un’idea nata durante lo sviluppo della sua serie su Amazon intitolata Crisis in Six Scenes, e vede tra i protagonisti anche Elle Fanning, Timothée Chalamet e Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse e Kelly Rohrbach. A distribuire la pellicola nei cinema e online Amazon Studios.

Ancora nulla sappiamo sulla trama, anche se proprio in questi giorni sta montando la polemica per via delle rivelazioni di Page Six, secondo cui il personaggio di Law (un uomo sposato di mezza età) si innamorerebbe perdutamente di una giovanissima modella e attrice (Fanning). Una scena particolarmente spiazzante viene così descritta: “Il personaggio di Rebecca Hall accusa il personaggio di Jude Law di fare sesso con una ‘concubina’ quindicenne. La ragazzina riconosce la sua relazione con il personaggio di Law, molto più grande di lei, ma poi afferma di avere 21 anni. Infine, interroga l’uomo a proposito della sua infedeltà: ‘Tutte quelle donne sono state per piacere, o per un progetto di ricerca?'” Ovviamente non è chiaro se il personaggio abbia effettivamente 15 anni o ne abbia 21 (Elle Fanning ha 19 anni), questo lo scopriremo solo vedendo il film.

Potete vedere la foto qui sotto: