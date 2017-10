tempo di lettura 1'

“Sto per mettermi al lavoro! La mia vita è appena divenuta molto strana perché dopo Lights Out ho immediatamente lavorato ad Annabelle e adesso Shazam! Direi che ho un’agenda pienissima quindi continuo così, almeno finché non mi buttano fuori da Hollywood!”.

David F. Sandberg dichiarava questo, ad agosto, in merito all’inizio del lavori su Shazam, il film del DCEU che dovrà dirigere a breve. E rispondendo a un fan su Reddit (via CBR) il filmmaker ha confermato che la data di uscita rivelata nel 2014 dalla Warner Bros. rimane valida. Una notizia confortante, viste le problematiche produttive affrontate da alcune pellicole dell’Universo DC come Justice League o Flash…

Pertanto, a meno di variazioni future, l’arrivo di Shazam nelle sale resta fissato al 5 aprile del 2019.

Creato nel 1939 da C. C. Beck e Bill Parker, Shazam comparve per la prima volta su Fawcett Comics’ Whiz Comics #2. Il teenager Billy Batson si trasformava nel “mortale più potente del mondo” dopo aver pronunciato la parola Shazam, ottenendo poteri straordinari da dei antichi.