Spider-Man: Homecoming, prosegue il dibattito sulla timeline dell’UCM

L’apparizione della scritta “otto anni dopo” in, in riferimento agli eventi didel 2012, ha suscitato alcune domande tra i fan circa la timeline dell’Universo Cinematografico Marvel.

Come riportato da ComicBook, alcuni eventuali chiarimenti potrebbero provenire dalla copertina del Blu-ray del film di John Watts. In un post su Reddit relativo proprio ai vari film dei Marvel Studios, un utente ha difatti legato l’intera questione al periodo nel quale hanno luogo balli della scuola. Nella cover del Blu-ray viene riportata come data il 2016 e, con i balli scolastici previsti in autunno, Spider-Man: Homecoming potrebbe essere ambientato nell’autunno del 2016.

Se così fosse, la collocazione temporale del film sarebbe in linea con quanto affermato da Happy Hogan verso la fine del film (quando il personaggio interpretato da Jon Favreau ricorda di essere “in giro” dal 2008), ma non risolve molto se si dà per scontato che gli eventi di The Avengers abbiano luogo nel 2012, anno di uscita del film di Joss Whedon . In ogni caso, a invitare i fan a non speculare troppo sulla timeline è stato lo stesso Kevin Feige, specificando che l’anno nel quale un film dell’UCM è ambientato non è necessariamente l’anno di uscita della pellicola sul grande schermo. Proprio Feige ha rivelato di aver fatto inserire nei vari film un numero relativamente esiguo di riferimenti specifici a precise annate, in modo di avere un eventuale margine creativo – anche per il futuro – per giocare potenzialmente con personaggi ed eventi del franchise.

Come spiegato da Feige in una delle sue ultime interviste:

I dibattiti ci hanno sempre incoraggiato, spronato. Pubblicheremo una timeline ufficiale, non so ancora quando e in che formato. Probabilmente verrà contenuta a parte insieme a – oh non lo so – magari come una stampa pieghevole che potrete aprire e ammirare. Ma va anche detto che solo in alcuni casi abbiamo citato effettivamente gli anni in cui i film si svolgono proprio per evitare di restare ancorati a una data specifica. Credo che le persone siano convinte che quel dato film sia ambientato nello stesso anno in cui è uscito. Ma non è cosi.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, uscito in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein.

Nel cast Tom Holland, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice, Michael Keaton. La pellicola non racconta le origini del personaggio, ma si concentra sugli anni del liceo di un Peter Parker già in azione. Il film è co-prodotto da Kevin Feige assieme al suo team di esperti della Marvel, e da Amy Pascal, che ha supervisionato il lancio del franchise per la Sony 13 anni fa. Insieme, collaborano a una nuova direzione creativa per il lancia ragnatele. Sony Pictures continuerà a finanziare e distribuire i film della saga, e sarà ancora proprietaria dei diritti di sfruttamento del personaggio, mantenendo il controllo creativo finale.

Fonte: CB