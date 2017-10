tempo di lettura 2'

Nel volume, pubblicato per i 40 anni die contenente varie storie ambientate nell’Universo della saga (ogni storia è raccontata secondo il punto di vista del suo protagonista, mentre il titolo del volume è un riferimento a una frase di Obi-Wan Kenobi), vengono citati due personaggi peculiari:

Una delle short stories di Chuck Wendig, intitolata “We Don’t Serve Their Kind Here” è infatti incentrata su Wuher, il barista della famosa cantina di Mos Eisley. La frase che dà il titolo alla storia è proprio ciò che Wuher esclama in riferimento ai droidi in Una Nuova Speranza. La storia prosegue spiegando come mai Wuher non ami i droidi: i suoi genitori sono difatti stati uccisi da alcuni droidi al servizio dei separatisti.

Un paragrafo è invece incentrato sul personaggio di Ackmena, interpretato da Bea Arthur nello Star Wars: Holiday special. Viene difatti rivelato che Ackmena è sposata con una donna chiamata Sorschi. Il personaggio, dunque, è uno degli elementi che è stato “ripescato” e inserito (viene menzionato anche nel volume Star Wars: Complete Locations del 2016) nel nuovo Canone di Star Wars posto in essere dopo l’acquisizione della LucasFilm da parte della Disney. Nell’Holiday special, lo ricordiamo, Ackmena cantava la canzone Good Night, But Not Goodbye.

Vi ricodiamo che, in merito allo Star Wars: Holiday Special, George Lucas ha avuto modo di dichiarare in passato:

Lo special del 1978 non ha granché a che fare con noi. Non ricordo quale network lo trasmise, ma fu una cosa che fecero loro. Li lasciammo fare. Erano… Non ricordo nemmeno chi lo fece. Gli lasciammo usare i personaggi e, probabilmente, non fu la cosa più intelligente da fare, ma si impara anche da quelle esperienze. […] Se avessi tempo e un martello, ne rintraccerei ogni copia e la distruggerei.

Potete vedere lo spezzone con Bea Arthur qui di seguito:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: CB