Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Sia il grande che il piccolo schermo stanno pesantemente attingendo dai libri diper trarne adattamenti di vario genere. Quest’anno, al cinema, sono uscitied è tuttora in cantiere, serie televisiva incentrata proprio su un gran numero di libri dello scrittore di Bangor. In una delle sue ultime interviste, King ha spiegato di avere, oggi, un rapporto sereno con gli adattamenti delle sue opere.

Come spiegato dallo scrittore:

Non ho mai avuto grandi problemi con i film, da Carrie in poi. Anche in merito a Carrie [Carrie – Lo sguardo di Satana, diretto nel 1976 da Brian de Palma] pensavo: “Faranno questo film. E se sarà un successo mi aiuterà a fare ciò che voglio fare, ovvero scrivere libri”. Quando ero al college ho letto qualcosa di James M. Cain, autore de Il Postino Suona Sempre due Volte, che mi ha molto segnato. Alla fine della sua vita, nel corso di un’intervista, quando il reporter gli disse “Hanno rovinato i suoi libri con i film”, Cain indicò gli scaffali della sua libreria e disse “No, non è così. Guardi, sono ancora tutti lì”. In sostanza, il libro di per sé è qualcosa di intoccabile.