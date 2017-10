Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa diramato dalla divisione nazionale della Disney relativo all’uscita italiana di, il cinecomic dei Marvel Studios.

Milano, 24 ottobre 2017 – Il nuovo film Marvel Thor: Ragnarok arriverà domani 25 ottobre nelle sale italiane in oltre 650 copie, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

In questo nuovo capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel proseguono le epiche avventure narrate in Thor (2011) e Thor: The Dark World (2013) e ispirate al personaggio nato nel 1962 dall’ormai leggendario duo composto da Stan Lee e Jack Kirby.

A proposito del film, il produttore Kevin Feige spiega: “in questa terza avventura di Thor abbiamo voluto inserire nuovi personaggi, nuovi antagonisti e nuove location. Ci piace sorprendere il pubblico mostrando come possa cambiare il tono di una saga”.

Sul grande schermo il pubblico incontrerà infatti per la prima volta Hela, prima antagonista protagonista dell’Universo Cinematografico Marvel, il cui ruolo è affidato all’attrice premio Oscar® Cate Blanchett, mentre Karl Urban veste i panni del suo braccio destro Skurge. Jeff Goldblum è l’esuberante Gran Maestro, sovrano del pianeta Sakaar dove Thor diventa prigioniero di Valchiria, una cacciatrice di taglie interpretata da Tessa Thompson.

A riprendere il ruolo di Thor è Chris Hemsworth, che ritrova i vecchi compagni d’avventura Tom Hiddleston nei panni del fratello adottivo Loki, Mark Ruffalo che interpreta Hulk/Bruce Banner, Idris Elba alias Heimdall e Anthony Hopkins nel ruolo di Odino.

Anticipando cosa il pubblico vedrà in questo nuovo capitolo della saga dedicata al dio del Tuono, il regista Taika Waititi ha descritto Thor: Ragnarok come “una fantastica avventura cosmica, tanto drammatica ed emozionante quanto esilarante e divertente. Il pubblico non potrà che sentirsi parte di questa avventura e vivrà un’esperienza visiva pazzesca”.

Scritto da Craig Kyle e Christopher Yost, insieme a Eric Pearson che ha firmato anche la sceneggiatura, il film è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Thomas M. Hammel e Stan Lee sono i produttori esecutivi.