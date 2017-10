tempo di lettura 1'

Attraverso una foto postata su Twitter, la Sony ha annunciato l’inizio della produzione di, lo spin-off di Spider-Man. Nello scatto, che trovate più in basso, potete ammirare il protagonista della pellicola Tom Hardy. Assenti le co-star Riz Ahmed (The Night Of), Michelle Williams (Manchester By The Sea), Jenny Slate (Gifted), Reid Scott (Veep) e Scott Haze (Only The Brave).

Il film racconterà le origini di Venom e sarà diretto da Ruben Fleischer su uno script di Scott Rosenberg, Jeff Pinker, Kelly Marcel. Alla produzione Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal.

Venom uscirà il 18 ottobre 2018.