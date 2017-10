tempo di lettura 1'

Bloody Disgusting riporta in esclusiva chestarebbe pianificando un seguito di, il film da lui scritto e diretto nel 2005.

La pellicola, spin-of di La casa dei 1000 corpi, seguiva le vicende della famiglia Firefly per cui non finiva troppo bene: l’atto conclusivo del film non lasciava troppo spazio a sviluppi futuri, ma le fonti del sito sostengono che il regista avrebbe trovato un’idea per portare un altro capitolo al cinema.

“Sebbene non si conoscano i dettagli della storia” precisa l’autore del pezzo, “potrebbe trattarsi di un altro spin-off o addirittura di un prequel, visto che si presume che la famiglia Firefly sia morta“.

Per il momento non è chiaro quando il progetto dovrebbe entrare in produzione, ma vi terremo aggiornati.

