Come riportato da Collider,(Call Me By Your Name), di, doveva originariamente essere diretto da, che ha contribuito alla stesura dello script. Proprio Ivory, in merito al film diretto dal regista italiano, ha avuto modo di dire la sua fornendo alcune osservazioni circa la mancanza di nudi frontali dei protagonisti.

Come spiegato da Ivory:

Chiaramente nel mio script c’era ogni sorta di nudo. Ma secondo Luca, entrambi gli attori avevano una clausola nei loro contatti che bloccava la ripresa di ogni nudità che, quindi, nel film non c’è. Il che è un peccato. Ancora una volta, è un atteggiamento molto americano: nessuno resta scioccato per un nudo femminile. Riguarda il nudo maschile. È qualcosa che deve essere radicato nella nostra cultura, anche perché nessuno si chiede come mai questo accada.

Guadagnino, dal canto suo, ha strenuamente difeso le scelte creative operate durante i lavori del film, affrontando proprio la questione sollevata da Ivory:

Sono il regista meno pudico che possiate incontrare. Sono stato estremamente preciso nel mostrare il corpo femminile e il corpo maschile sullo schermo per convogliare ogni genere di emozione. Ho ritenuto che mostrare la nudità in questo specifico film fosse qualcosa di assolutamente irrilevante, e capisco che per James avrebbe invece avuto un senso in base a quella che era la sua visione. Ma ciò che è chiaro è che non abbiamo avuto alcun genere di limitazione nel realizzare ciò che volevamo.

Chiamami col tuo nome è tratto dell’omonimo romanzo di André Aciman e sarà distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Girato nella campagna lombarda, il film racconta un’estate italiana in cui il giovane Elio, interpretato da Timothée Chamalet, vivrà le sue prime esperienze sentimentali dopo l’incontro con uno studente americano, Oliver (Armie Hammer). Completano il cast Michael Stuhlbarg, Amira Casar e Esther Garrel. Chiamami Col Tuo Nome sarà nelle sale italiane a febbraio del 2018.

