Oramai a quotain tutto il mondo,può dirsi un grandissimo successo per la Warner Bros. e la New Line a fronte di un budget di “soli” 35 milioni (costi di promozione esclusi).

Non sorprende, quindi, che le major abbiano già provveduto a fissare la data d’uscita del Capitolo Due le cui riprese partiranno l’anno prossimo. Squadra che vince non si cambia e così ecco che alla sceneggiatura vi sarà nuovamente Gary Dauberman, mentre Andy Muschietti sarà regista e produttore insieme a sua sorella Barbara Muschietti.

La pellicola approderà nei cinema statunitensi il 6 settembre 2019, due anni dopo il primo film. Ciò implica che la produzione, alla stregua di quanto accaduto l’anno scorso, si terrà nel corso dell’estate 2018.

PASSATO E PRESENTE

Mentre il Capitolo Uno è ambientato tra il 1988 e il 1989, il Capitolo Due sarà ambientato ai giorni nostri, ovvero 27 anni dopo. Seguiremo la storia dei nostri protagonisti oramai cresciuti, ma come dichiarato dal regista i piccoli continueranno ad avere un ruolo chiave, con una trama che tornerà nel passato con dei continui flashback:

Nel secondo film, il dialogo tra le linee temporali sarà costante. Anche se racconteremo la storia degli adulti, torneremo negli anni ’80 per dare informazioni chiave sul presente. La speranza è di partire quanto prima, perché è importante girare i flashback con i ragazzini, che crescono molto in fretta. Sono una componente molto importante nel secondo film.

UN NUOVO DESTINO PER MIKE

Andy Muschietti ha dichiarato di avere altri piani per Mike Hanlon, interpretato da Chosen Jacobs. Nel libro il personaggio diventa un bibliotecario, ma il regista ha svelato di avere in mente un futuro un po’ più oscuro:

Ho un’idea un po’ più dark per Mike rispetto al libro. Voglio rendere il suo personaggio come quello fondamentale che rimette insieme i Perdenti. Restare a Derry però ha comportato un sacrificio: voglio che sia un drogato. Un bibliotecario drogato. Quando inizia il secondo film è messo parecchio male. Il suo ruolo sarà quello di tenere conto di tutto quello che Pennywise sta facendo a Derry e proverà a cercare una soluzione per sconfiggerlo. L’unico modo per farlo è assumere delle droghe e alterare il proprio stato mentale.

Il filmmaker ha poi spiegato che l’idea è ispirata a un evento del libro tagliato dal primo film:

Richiama un po’ quello che i ragazzini fanno nel romanzo, quando si sottopongono alla prova del fumo grazie alla quale scoprono l’origine di IT e del meteorite che si è schiantato su Derry milioni di anni fa. Nel nostro caso sarà solo Mike, che dopo 30 anni di ricerche ha trovato la soluzione al Rituale di Chüd.

SCENE TAGLIATE

Nel nostro speciale vi abbiamo parlato di tutte le scene che mancano all’appello dal film. Tra questa ce n’è una che – come svelato dal regista – potrebbe comparire nel sequel, ovvero quella che fa luce sulle origini di Pennywise ambientata nel 1600.

A causa di limitazioni al budget anche l’incendio del Black Spot (quello in cui muoiono i genitori di Mike) è stato tagliato dalla pellicola. Barbara Muschietti ha svelato che la sequenza potrebbe fare da apertura al secondo film:

Era nella stesura dello script che doveva dirigere Fukunaga, volevamo tenerla ma il budget non bastava. Crediamo però che possa essere un fantastico prologo per il prossimo film.

I PERDENTI ADULTI

Nel nostro articolo abbiamo già parlato di quali attori potrebbero essere presi in considerazione per il sequel. In attesa di scoprire chi verrà scritturato (presumiamo che lo scopriremo a inizio anno), Variety ha fatto notare ai fratelli Muschietti che Sophia Lillis, che interpreta Beverly, potrebbe essere interpretata nella sua versione adulta da Jessica Chastain, che ha già lavorato con Andy in La Madre.

Andy: Non so, tu credi? Jessi è un’attrice meravigliosa e una grande amica. Mi piacerebbe tanto scegliere lei per Beverly.

Barbara: E poi ha adorato questo film.

Andy: Sì, lo ha adorato, e sembra che i pianeti si siano già allineati perché ciò accada, ma è ancora presto. Sto già giocando con molte idee per il resto del cast, ma è un po’ presto per dire quei nomi ad alta voce.

IL DESTINO DI STAN URIS

Come nel romanzo, anche nel film Stan Uris si suiciderà:

Nel primo film c’è qualcosa che allude al suo futuro, al fatto che si toglierà la vita. È l’unico che non riesce ad accettare quello che sta succedendo. Ed essendo l’unico che vorrebbe restarne fuori, gli spetta il peggio.

“La cosa più triste di Stan è che lui non si piega” ha commentato Barbara. “Si spezza“.

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troviamo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto è diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Questa la sinossi ufficiale e le note di produzione: