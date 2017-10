tempo di lettura 1'

Ladiè diventata un vero e proprio cult.

Negli anni si è spesso ipotizzato di un prosieguo dei film che la compongono, più che altro in riferimento a Shaun of the Dead (L’Alba dei Morti Dementi in Italia) e Hot Fuzz, questione affrontata nuovamente da Simon Pegg in un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly.

Discutendo delle voci che per molto tempo si sono inseguite circa un capitolo due della zombie-comedy, Pegg (co-autore della sceneggiatura) spiega: