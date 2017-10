tempo di lettura 1'

Negli ultimi anniè stato tra gli attori più pagati al mondo . Nel corso della sua carriera ha spaziato tra generi cinematografici diversi, dal dramma alla commedia, lavorando con registi del calibro di(in The Departed) o prendendo parte a commedie leggere come Ted o ad action movie come gli ultimi Transformers.

In una delle sue ultime interviste, l’attore ha tuttavia dichiarato di aver fatto pessime scelte in passato – tanto personali che di carriera – citando in particolar modo un film del quale non sarebbe affatto fiero: Boogie Nights – L’Altra Hollywood, diretto nel 1997 da Paul Thomas Anderson (Magnolia, Il Petroliere).

Come dichiarato da Wahlberg:

Spero che Dio sia un amante dei film e che mi possa perdonare, perché in passato ho fatto delle scelte di carriera abbastanza povere. Boogie Nights è in cima a quella lista. E non sono mai stato restio a parlare del passato e delle pessime decisioni che ho preso, dei guai con la giustizia che ho avuto, o del carcere. […]

Nel film di Paul Thomas Anderson, Wahlberg interpretava il divo del porno Eddie Adams, noto come Dirk Diggler. Nel cast figurano anche Burt Reynolds, Julianne Moore, Heather Graham, John C. Reilly e Philip Seymour Hoffman.

Fonte: ThePlaylist