Nel volume Lost in the Shadows: The Story of The Lost Boys, viene rivelato che lo script di, diretto nel 1987 da, conteneva inizialmente una scena aggiuntiva presente dopo i titoli di coda. Nella sequenza, veniva inquadrato un vecchio murale che riproduceva una scena di vita quotidiana del 1900. Tuttavia, avvicinandosi e mettendo a fuoco, il pubblico poteva scorgere il personaggio di Max, che parlava a un gruppo di ragazzi.

La scena, poi, non fu girata quando il budget venne tagliato prima ancora dell’inizio delle riprese. Era mirata a dare al pubblico ulteriori informazioni sulle origini della gang dei vampiri, mettendo il luce come la banda fosse in attività da molto tempo.

Il film, lo ricordiamo, ha dato vita a due sequel usciti molti anni dopo il primo capitolo. Nel 2008, è uscito Lost Boys 2: The Tribe diretto da P.J. Pesce e interpretato nuovamente da Corey Feldman, Jamison Newlander e Corey Haim. Nel 2010 è arrivato Lost Boys – The Thirst.

