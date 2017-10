tempo di lettura 1'

La Warner Bros. ha fissato la data di uscita di, nuovo lungometraggio diretto da

La pellicola, girata in parte anche in Italia, più precisamente a Venezia (qui trovate le foto dal set), approderà nelle sale americane il 9 febbraio 2018.

La vicenda è ambientata nell’agosto del 2015 e racconta di fatti realmente accaduti su un treno per Parigi, sul quale tre uomini riuscirono a sventare un attacco terroristico. Il film ripercorrerà la loro vita e la loro amicizia, fino al momento in cui si ritrovarono salvare le vite di tutti i passeggeri a bordo. Nel film ci saranno Anthony Sadler, Alek Skarlatos e Spencer Stone, protagonisti di quei momenti.

Del cast fanno parte Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani, Paul-Mikél Williams, Max Ivutin, Bryce Gheisar, Cole Eichenberger e William Jennings.

Eastwood dirige il film da uno script di Dorothy Blyskal, a sua volta basato sul libro The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes di Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone e Jeffrey E. Stern.

FONTE: THR