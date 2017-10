Spoiler

tempo di lettura 1'

Una nuova foto dal set di(titolo provvisorio del quarto film dell’UCM sui Vendicatori, attualmente in lavorazione) rivela la presenza nel film di T’Challa (Chadwick Boseman) e Shuri (Letitia Wright), personaggio che sarà introdotto indi

Il film dei fratelli Russo, com’è noto, uscirà nel 2019 dopo Avengers: Infinity War (previsto per il 4 maggio del 2018). Letitia Wright, lo ricordiamo, avrà un ruolo anche in Ready Player One di Steven Spielberg.

Ecco la nuova foto dal set:

New AVENGERS 4 set photos show @chadwickboseman in his #BlackPanther suit along with @letitiawright (who plays T’Challa’s sister, Shuri)! pic.twitter.com/wu4iz86bli — MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) 25 ottobre 2017

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Avengers 4 uscirà un anno dopo Avengers: Infinity War, il 3 maggio 2019. Entrambi i film sono stati scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely e diretti da Anthony e Joe Russo, le riprese sono effettuate per la prima volta interamente con cineprese Digital IMAX.

Il cast del secondo film non è stato ancora confermato, mentre in Infinity War torneranno Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scalett Johansson, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Bettany, Elizabeth Olson, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sean Gunn, Tom Holland, Josh Brolin, e Paul Rudd. Avengers: Infinity War uscirà il 4 maggio 2018.

Fonte: CBM