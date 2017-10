tempo di lettura 1'

A quanto pare, nonostante i cambi di rotta del film solitario di, pare proprio chepotrebbe comunque finire per interpretare il villain. In un film tutto dedicato a lui peraltro.

È The Wrap a scrivere che l’acclamato regista di The Raid Gareth Evans sarebbe in fase di trattative con la Warner Bros. per la regia della pellicola. Il sito specifica che allo stato attuale delle cose, né Evans né Manganiello hanno già firmato l’accordo con lo studio e che il piazzamento della pellicola all’interno del DCEU, tanto a livello di uscita del lungometraggio, quanto narrativo, non è ancora chiaro.

Gareth Evans era stato inizialmente approcciato dalla major per Justice League Dark, ma i dirigenti dello studio sarebbero poi rimasti così impressionati dalle sue idee circa Deathstroke da tentare la strada dello spin-off.

Vi terremo aggiornati…