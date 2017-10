tempo di lettura 2'

Dopo(entrambi diretti da J.J Abrams)è più che aperto all’idea di prendere parte ai lavori di un potenziale quarto film della saga, ambientato dopo gli eventi didi

Kurtzman, lo ricordiamo, ha da poco diretto La Mummia con Tom Cruise ed è è stato coinvolto nella serie Star Trek: Discovery.

Come dichiarato da Kurtzman:

Certamente, se le circostanze fossero quelle giuste. Farei qualsiasi cosa con J.J. [Abrams]. Qualsiasi cosa mi dovesse chiedere. Mi ci impegno da subito! Ecco cosa posso dirvi: sono stato abbastanza fortunato nell’essere coinvolto nei lavori di Star Trek degli ultimi dieci anni. E ho sempre sentito, a prescindere dalle reazioni delle persone su ciò che abbiamo fatto, che il nostro lavoro è sempre stato mirato a proteggere l’integrità di Star Trek. […] Quindi, se ci sarà J.J., ancora meglio. Se ci sarà qualcun altro e se sentirò che siamo ancora tutti capaci di lavorare sul franchise, sarà nostra responsabilità tenere duro e portare avanti quest’eredità nella giusta direzione.

La domanda è: ci sarà un quarto film? Prima dell’uscita nelle sale di Star Trek Beyond, la Paramount, la Skydance e la Bad Robot avevano annunciato di voler proseguire con la saga cinematografica lanciata con il reboot del 2009, realizzando un quarto capitolo. La performance di Star Trek Beyond al botteghino, tuttavia, è stata al di sotto delle aspettative. Da allora, gli studios non hanno diffuso alcuna ulteriore informazione circa la volontà o meno di mettere in cantiere un nuovo film. Non resta che rimanere in attesa.

Fonte: CB